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موعد مباراة بيراميدز اليوم ضد ايتول دو كونجو القنوات الناقلة

  • فلسطين اليوم
  • 16:26 - 25 اغسطس 2019
موعد مباراة بيراميدز اليوم ضد ايتول دو كونجو القنوات الناقلة موعد مباراة بيراميدز اليوم ضد ايتول دو كونجو القنوات الناقلة
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يواجه فريق بيراميدز نظيره إيتوال دي كونغو اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز وإيتوال دي كونغو، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية، وأعلنت قناة "أون سبورت" عن إذاعة مباراة بيراميدز وإيتوال دي كونغو في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وأكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن مباراة فريقه أمام إيتوال دي كونجو ستكون صعبة، مشيراً إلى أن فريقه يجب أن يتعامل مع الظروف المختلفة للعبور للأدوار القادمة. وكان بيراميدز حقق الفوز على الفريق الكونغولي في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.
وواصل ديسابر: "في جميع الأحوال المباراة ستكون صعبة، والفريق الكونغولي ظهر بصورة جيدة للغاية خاصة في الشوط الثاني من مباراة الذهاب في القاهرة، ووضعنا استراتيجية مختلفة وطريقة لعب لمواجهة الفريق الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره الطامحة للتعويض في اللقاء".

واختتم المدير الفني لنادي بيراميدز: "معظم لاعبي بيراميدز لديهم خبرات كبيرة وعدد كبير منهم لعب في بطولات إفريقيا المختلفة وهو أمر جيد للغاية، كما أنني عملت كثيرا في القارة السمراء مع أوغندا، وفريقي يمتلك خبرات كبيرة وسيتعامل مع الأمور بشكل رائع، وهذه فرصة كبيرة للاعبين الكبار والصغار لإثبات أنهم على قدر المسئولية ومواصلة مشوار الكونفدرالية للنهاية".

 

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