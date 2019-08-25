رفع العدد إلى 10.. مقتل صحفي مكسيكي طعناً بالسكين

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الأحد، مقتل مدير موقع إخباري مكسيكي خلال عملية طعن حتى الموت في وسط البلاد، ما رفع عدد العاملين في الصحافة الذين جرى اغتيالهم خلال عام واحد إلى عشرة.

وذكر المدعي العام في بيان مساء السبت أنّ جثة نيفيث كونديس خاراميو "عثر عليها صباح السبت (...) وتحمل آثار إصابات بآلة حادة"، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان خاراميو البالغ من العمر 42 عاما مديرا لموقع إلكتروني محليّ في مدينة تيخوبيلكو كما كان مذيعا في محطة إذاعة.

ونقلت منظمة مراسلون بلا حدود عن ذوي خاراميو قولهم إنّه تلقى تهديدات بالقتل العام الفائت، وإنّه طلب حماية فدرالية على الإثر.

لكنّ أقاربه قالوا إنّه رفض المضي قدما في عملية الحماية بسبب الإجراءات الفدرالية.

وندّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريمة ودعت لفتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عنها.

وتعتبر المكسيك من أكثر الدول خطورة على العاملين في الصحافة، إذ قتل أكثر من مئة صحافي منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي. وتبقى غالبية الجرائم بلا عقاب.