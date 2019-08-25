أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد 25 أغسطس 2019

استهل نادي أهلي جدة، بقيادة مدربه الكرواتى، برانكو إيفانكوفيتش، مشواره ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل مفاجئ مع العدالة، الصاعد حديثاً للمسابقة.

وتقدم النادي الغربي عن طريق الوافد الجديد دانييل إلكسيتش بالدقيقة “44” من عمر الشوط الأول ثم تعادل اليو سيسيه لنادي العدالة بالدقيقة “88، ليسجل أسوأ سلسلة له من هذا النوع في تاريخ مشاركاته في المنافسة، حيث لم يفز في آخر 3 مباريات افتتاحية لعبها في دوري المحترفين السعودي (تعادل 2 وخسر 1).

إليك أخبار النادي الأهلي السعودي وكل المستجدات داخل أروقة قلعة الكؤوس في الموسم الرياضي الجديد:

رسمياً.. أحد يستعير الزيني من الأهلي السعودي: أعلن نادي أحد رسمياً السبت، عن التعاقد مع عمر الزيني لاعب النادي الأهلي ويأتي ذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الذي يلعب حالياً في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

الأهلي يحول ألكسيتش للاستثمار ويستعد لضم ثنائي أجنبي: أعلن النادي الأهلي وضع اللاعب المحترف الصربي دانييل ألكسيتش على قائمة الاستثمار، تمهيدا لتسويقه خلال الفترة المقبلة.

بن مشعل لجماهير الأهلي السعودي: انظروا إلى جماهير “جيرانكم”.. فيديو: عاتب سمو الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، جماهير الراقي بعد الانتقادات الكثيرة عقب التعادل مع العدالة بهدف لمثله في مباراة الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تسريبات بشأن مفاوضات الأهلي السعودي مع مدرب الزمالك السابق: ذكرت تقارير صحفية سعودية، إن إدارة أهلي جدة، برئاسة أحمد الصائغ، فتحت خطوط اتصال بطريقة غير مباشرة، مع السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، ليكون جاهزاً لتولي تدريب الكواسر، في الفترة المقبلة.

واقعة غريبة في الأهلي السعودي بشأن الصفقة الجديدة: تبحث إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة احمد الصائغ، التخلص من أحد اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، واستقدام لاعب آخر بدلاً منه.

رقم سلبي للنادي الأهلي السعودي بعد التعثر أمام العدالة: وقع نادي أهلي جدة في فخ الهزيمة أمام العدالة هدف مقابل مثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الأهلي السعودي تُجهز مفاجآة صادمة لبرانكو: اشتعلت الأجواء داخل جدران نادي أهلي جدة، ووصلت إلي حد الغليان، بعد تعادل الراقي، علي ملعبه ووسط أنصاره، في أولي مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، مع العدالة، الصاعد حديثاً.

فرصة أخيرة لبرانكو وشرط للبقاء: حسمت إدارة أهلي جدة، برئاسة أحمد الصائغ، مصير المدرب الكرواتى، برانكو إيفانكوفيتش، خلال الإجتماع الذي عقدته الجمعة.

الأهلي السعودي يوجه رسالة لجماهيره بعد البداية المُحبطة: حرص عبدالعزيز النهدي، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم نادي أهلي جدة، على طمئنة جماهير “الراقي”، بعد البداية المخيبة للآمال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.