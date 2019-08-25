نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني برقم الجلوس 2019

من المتوقع، أن تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2018-2019،الأسبوع المقبل، والتي تم اعتمادها رسمياً بقطاع المعاهد الأزهرية.

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية السبت الموافق 27 يوليو 2019، بمادتي "حفظ القرآن الكريم وتجويده" و"الفقه"، وانتهت يوم السبت الموافق 3 أغسطس الجاري، بمادتي "اللغة الأجنبية" و"الحاسب الآلي".

و يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هـــــــــــــــــــــــنا.

يشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 (الدور الثاني) ستظهر خلال الأسبوع الجاري، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وينتظر الطلاب ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019 للتأكد من إجراءات نقلهم إلى الصف الأول الثانوي، في العام الدراسي المقبل 2019/2020.



