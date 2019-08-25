قطر تغرم بنك أبو ظبي 55 مليون دولار لهذا السبب

فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد، غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة في السوق.

وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان لها: "أنها بدأت تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص "الاشتباه بقيام بنك أبو ظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وتشهد العلاقة بين دولة قطر ودول الخليج العربي خاصة الامارات والسعودية توتراً شديداً خاصة بعد تاريخ (5/7/2017) عندما أعلنت البحرين والامارات والسعودية ومصر قطع العلاقات رسمياً مع دولة قطر لدعمها الإرهاب وفقاً لبياناتهم التي انتشرت في تلك الفترة.