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رد قاسٍ من حزب الله مساء اليوم على لسان السيد حسن نصر الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:48 - 25 اغسطس 2019
السيد حسن نصر الله السيد حسن نصر الله
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ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، أن الرد على اختراق الطائرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون عند الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد خلال خطاب يلقيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

قناة المنار التابعة لحزب الله أشارت إلى أن السيد حسن نصر الله سيطل الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم خلال الاحتفال الجماهيري الذي سيقيمه حزب الله في بلدة العين البقاعية بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الجرود من الإرهابيين.

أما قناة "الميادين" قالت: "هناك رد قاس من نصر الله اليوم على حادثة طائرتي الضاحية".

وأشارت القناة التابعة لحزب الله، إن المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف أكد أن ما حصل من "إسرائيل" هو انتهاك صريح للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الرد سيكون في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولا كلام قبل ذلك.

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