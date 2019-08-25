موعد مباراة روما وجنوى فى الدوري الإيطالي 2019- 2020

يستعد كل من فريق روما وفريق جنوى، اليوم الاحد لاقامة مباراة في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، والتي ستقام على ملعب الأوليمبكو العاصمة الإيطالي روما.

اما عن موعد المباراة فسوق تبدا في تمام الساعة 10:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 بتوقيت جرينتش، عبر قناة beIN SPORTS HD 4، كما و يدير المباراة الحكم جيانباولو كالفاريزي، وستذاع المباراه بواسطة المعلق خالد الحدي.

ومن الجدير ذكره ان الدوري الإيطالي 2019–20 هي بطولة كرة القدم الأهم في إيطاليا، وهو الموسم الـ 118 من مواسم الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم، والموسم الـ 88 منذ تطبيق دورة روبن، والموسم الـ 9 كذلك منذ فضل تنظيم البطولة عن اللجنة المنظمة لللدوري الإيطالي الدرجة الثانية. يوفنتوس هو حامل اللقب لموسم 2018–19. سينطلق الموسم في 24 أغسطس 2019، ومن المقرر أن ينتهي في 24 مايو 2020.

تشكيل روما المتوقع:

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: كولاروف - فازيو - خسيو - فلورينزي.

خط الوسط: زانيولو - بيليجريني - كريستانتي.

خط الهجوم: بيروتي - اندوير - دجيكو.