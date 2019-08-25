موعد مباراة أودينيزي وميلان القنوات الناقلة الدوري الإيطالي 2020

يستعد الفريقا أودينيزي مع ميلان، لاقامة مباراة تجمعهم في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى والتي تقام على ملعب الفريزلي في مدينة أوديني، بواسطة الحكم فابريزيو باسكوا.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، و4:00 بتوقيت جرينتش، بواسطة المعلق حفيظ دراجي وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جاء نادي ميلان في موسم 2018-2019 في المركز الخامس بالدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، أما أودينيزي فجاء في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ميلان صعد إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم لكنه طلب عدم المشاركة من أجل إصلاح ميزانيته التي تواجه خروقات للوائح اللعب النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد خاض فريق أودينيزي 5 مباريات ودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وقد اختتم مبارياته بالفوز على فريق سان لويجي بـ 9 أهداف مقابل هدفين، وبالنسبة لفريق ميلان فقد خاض 3 مباريات في بطولة الكأس الدولية للأبطال، ويسعي كل فريق للفوز فى اللقاء وحسم اللقاء لصالحه.