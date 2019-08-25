موعد مباراة ليجانيس وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم الاحد

يستعد اتلتيكو مدريد وديبورتيفو ليجانيس، لمباراة تجمعهم اليوم الاحد ، على ملعب بوتاركي معقل ليجانيس، في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بواسطة الحكم الإسباني ريكاردو دي بينجوس بينجوتيسيا.

كما وتقام المباراة عند وصول عقارب الساعة 7:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتمام 8:00 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين ، وتمام 5:00 بحسب جرينتش وذلك عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 بواسطة المعلق نوفل باشي.

ومن الجدير ذكره، ان فريق اتلتيكو مدريد الذي بدأ الموسم الجديد بفوز على خيتافي في افتتاحية الدوري الأسباني ، وحقق الثلاث نقاط في طليعة الدوري ، يدخل الاجتماع اليوم في مُواجهة ديبورتيفو ليجانيس محتلاً للمركز السادس بمخزون ثلاث نقاط.

أما بالنسبة لفريق ديبورتيفو خَسر في المباراة السابقة من فريق أوساسونا بهدف دون رد ، واليوم يستعد الفريقان لتحقيق نتيجة موجبَة ، بالنسبة لاتلتيكو مدريد طامعاً في الثلاث نقاط من أجل تحسين نقاطه وتصدره لبطولة الدوري الأسباني.

ومن ناحية أخرى، يأمل أتلتيكو الذي أنفق أموالا طائلة هذا الصيف على لاعبين مثل جواو فيليكس وألفارو موراتا بتحقق نتائج جيدا في الدوري الإسباني.