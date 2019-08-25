الحردان يتفقد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة

تفقد نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد الحردان، آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.

وزار الحردان عددا من مراكز توزيع المساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع (100$) لكل أسرة، حيث بدأت عملية الصرف منذ صباح اليوم الأحد وستستمر لعدة أيام لحين استلام كافة المستفيدين.

وتتم عملية التوزيع في مكاتب البريد في جميع محافظات غزة والتي تتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمستفيدين الذين تم اختيارهم ضن المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وكان السفير محمد العمادي قد أعلن مؤخرا زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات المالية إلى 100 ألف أسرة لهذا الشهر بدلاً من 60 ألف أسرة، في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.







