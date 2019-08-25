عائلة هدار تعلق على صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة



انتقدت عائلة هدار جولدن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في قطاع غزة، سماح حكومة الاحتلال لتسير الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو ادخال المبعوث القطري محمد العمادي عشرات الملايين من الدولارات إلى القطاع دون الحديث عن إعادة الأسرى الإسرائيليين.

وقالت العائلة في تغريدة عبر صحفة تويتر: "إن الأهمية العملية لقرار الأمم المتحدة الأخير تتطلب من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الذين لهم يد مساعدة في غزة، العمل على إعادة هدار جولدين وأورون شاؤول أولاً.

ولفتت إلى أنه اتضح لهم أن نتنياهو وحكومته لم يطلبوا ذلك "إنسانية مقابل الإنسانية" ولم يضعوا أي شروط على حماس أو أي جهة أخرى لإعادة الأسرى.

وبينت أنهم في خضم سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات الدولية الهامة في الأمم المتحدة، وفي الإدارة الأمريكية والدول التي تقدم مساعدات لغزة، وقد حققنا إنجازات في هذه الاجتماعات، وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش سيكون هناك التزام بتنفيذ القرار 2474 لإعادة جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة وصل مساء الخميس الماضي إلى القطاع حاملاً معه عشرات مليارات الدولارات للأسر الفقيرة في القطاع.