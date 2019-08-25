موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب بارك دي برانس، مباراة باريس سان جيرمان وتولوز، في بطولة الدوري الفرنسي، وذلك اليوم الاحد ، بواسطة المعلق الرياضي، علي محمد علي.

تنطلق مباراة اليوم ، في تمام الـ 9:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت جرينتش، وذلك بواسطة الحكم بريسارد جيروم، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة أمام تولوز، بحثًا عن حصد نقاط الماتش، بعد أن احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بمخزون 3 نقاط من جولتين في أعقاب الفوز في لقائه في مواجهة نيم بثلاثة أهداف دون رد، ثم سقوطه في فخ الفقدان أمام رين بثنائية بمقابل هدف.

يسعي أثناء المباراة كلاً من الفريقين لتحقيق الفوز على نظيره وحسم اللقاء لصالحه فى مواجهة نارية البَينُ الفريقان، ويقع ترتيب باريس سان جيرمان فى الترتيب الثامن بمخزون نقاط 3، وبالنسبة لفريق تولوز يقع مركزه فى الترتيب السابع بمخزون نقاط 4.

التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان:

حماية المرمى: ألفونس أريولا.

الحراسة: توماس مونيير، تياجو سيلفا، عبدو ديالو، خوان بيرنات.

الوسط: ماركو فيراتي، ماركينهوس، جوليان دراكسلر.

الهجوم: أنخيل دي ماريا، إيدنسون كافاني، كيليان مبابي.

التشكيلة المنتظر وقوعها لفريق تولوز:

حراسة المرمى: بابتيست رينيت.

الدفاع: إسياجا سيلا، دياكيتي، كيلفن أميان، ستيفين موريارا.

الوسط: ويليام فانكور، إبراهيم سنجاري، جراديل، جين فيكتو ماكينجو، ماثيو دوسيفي.

الهجوم: إفثيميوس كولوريس.