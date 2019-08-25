موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم الاحد 25/8/2019

يستقبل ملعب توتنهام اليوم الاحد، مباراة توتنهام هوتسبر ونيوكاسل، وذلك في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كما ويدير المباراة الحكم «مايك دين».

تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك عبر قنوات بي إن سبورت إتش دي 2، بواسطة المعلق الرياضي «سوار الذهب».

ومن الجدير ذكره، ان فريق توتنهام يمتلك 4 نقاط ويحتل المركز السادس ، وايضا لعَب مبارياتين ، ربح ماتش في مواجهة فريق استون فيلا بثلاثة أهداف بمقابل هدف.

تعادل في اللقاء الثاني مع مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين ، واليوم يدخل الاجتماع الثالث في الأسبوع الثالث من البريميرليج أمام نيوكاسل طامعاً في الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة موجبَة من أجل تحسين نقاطه ويتصدر مع الأندية العمالقة خصوصاً أن المباراة تتم إقامة على أرضه ووسط جماهيره.

حيث صرح المدير الفني لنادي توتنهام وقال ان الغيابات سوف تكون مؤثرة بطبع ولكن هذا عملنا ونقوم بإجراء العديد من التغيرات وذلك بسبب معرفة أننا لدينا لاعبون يملكون المهاراة والقدرة علي ممارسة كرة القدم.

قد أشارات العديد من التقارير عن غياب اللاعب الفرنسي تانجي ندومبيلي عن لقاء نيوكاسل يونايتد وذلك يدعي الإصابة، حيث تعرض اللاعب ندومبيلي لإصابة خفيفه في الفخذ أثناء تدريبات توتنهام وجدير أن اللاعب إنضم لنادي توتنهام الإنجليزي خلال الإنتقالات الصيفية قادما من نادي ليون الفرنسي وظهر اللاعب في الفريق الفرنسي بمستوي جيد للغاية وقدم اداء جيد وأقنع العديد من الأندية وقام توتنهام بتعاقد مع اللاعب، وساهم اللاعب في فوز الفرق في الجولة الأولي امام أستون فيلا وساهم أيضا في تعادل الفريق امام مان سيتي في الجولة الثانية.