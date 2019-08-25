موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة فى الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على منافسه بورنموث، اليوم الاحد 25 اغسطس 2019، وذلك ضمن لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2019 – 2020.

كما وتقام اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة بتوقيت أبوظبي، وذلك على ملعب دين كورت من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق خليل البلوشي.

كما ويدخل السيتي المباراة وعينه على استعادة الانتصارات التي فقدها في الجولة الماضية عندما سقط في فخ التعادل بهدفين أمام توتنهام، على ملعبهم في «الاتحاد».

أما بورنموث فيحاول أن يخوض المباراة بحثًا عن الفوز بعدما خاض مباراتان تعادل في أول مباراة له في الدوري أمام شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، وفاز على أستون فيلا في الثانية بهدفين مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فهو كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: أولكساندر زينتشينكو - إيميريك لابورتي - نيكولاس أوتاميندي - جايل وولكر.

لاعبو الوسط: كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - برناردو سيلفا.

اما التشكيل المتوقع لبورنموث فهو:

حراسة المرمى: آرون راسدالي.

خط الدفاع: باتشارلي دانيلز - ناثان أكي - ستيف كوك - آدم سميث.

خط الوسط: ريان فريزر - جيفرسون ليرما - فيليب بيلنج - هاري ويلسون - جوشوا كينج.

الهجوم: كالوم ويلسون.