شرطة دبي تستقبل أقدم الأسير المحرر « سعيد العتبة »

فلسطين اليوم-وكالات

استقبلت الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي سعيد العتبة أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية التي قضى فيها قرابة 32 عاماً يرافقه وفد من القنصلية الفلسطينية في دبي حيث كان في استقبال الوفد المقدم الدكتور غيث غانم السويدي نائب مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان والمقدم عارف باقر مدير إدارة الأمن الأسري.

وبحث الجانبان التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالمساهمة في حل العديد من قضايا حقوق الإنسان وحقوق الأسرى الفلسطينيين ومناقشة العمل على إيجاد آلية مشتركة بين نادي الأسير الفلسطيني والإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي لما لهذه الإدارة من خدمات إنسانية وبصمات واضحة في مجال حقوق الإنسان والتعاون البناء مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني المناضل والأسرى .

وتحدث الأسير العتبة عن تجربته القاسية داخل السجون الإسرائيلية ودور المنظمات الدولية الحقوقية والمنظمات العربية في تخفيف معاناة الأسرى والدفاع عنهم والتوجهات التي فرضها واقع الأسرى على أرض الواقع مما جعل السلطة الفلسطينية تشكل وزارة خاصة بالأسرى بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأندية التي أسسها المحررون من الأسر .

من جانبه أطلع المقدم عارف باقر الوفد الفلسطيني على تجربة شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان والنظام الأساسي للإدارة العامة وأهدافها واختصاصاتها والإدارات والأقسام التي تمارس من خلالها أعمالها وآلية استقبال الشكاوى وتقديم الحلول والإجراءات التي تتخذ حيال كل قضية .