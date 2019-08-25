نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى برقم الجلوس 2019

اعلن وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، أمس السبت، عن ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، كما أعتمد أيضا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2018/2019.

وفي السياق نفسه، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، ذلك بحسب ما أعلن عنه المركز الإعلامي للأزهر.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، وذلك من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالبة.

كما وهنأ وكيل الأزهر، صالح عباس، جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

واشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ علي خليل، الي أن نسب النجاح في هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الدراسي الماضي (2017/2018)، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%.

ومن الجدير ذكره، بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية العام الماضي 85.29% وبلغت هذا العام 92.54%، وذلك وفق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ علي خليل ، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.