موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2019

أكد وزير التربية السورية صباح الأمس، ان الوزارة سوف تعلن عن النتيجة اليوم خلال الساعات القليلة القادمة بعد ان انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حيث أكد المصدر أن نسب نجاح هذا العام لطلاب البكالوريا سوريا 2019 تزيد عن نسب نجاح العام الماضي.

واشارت الوزارة الى انه تم فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية وجاري الآن رفع النتيجة الخاصة بكل طلاب البكالوريا 2019 الدورة الثانية ، كما وسيتم ظهور جميع النتائج عبر موقع الوزارة، وستكون متاحة لجميع الطلاب برقم الإكتتاب الخاص بكل طالب ، للحصول علي النتيجة الخاصة بك قم بكتابة الرقم الإكتتابي الخاص بك وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك فورا .

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 الدورة الثانية:-