مستجدات بشأن التقديم لكلية الشرطة لخريجي الجامعات

اعلنت اكاديمية الشرطة المصرية عن مد فترة تقديم خريجى الجامعات لها، وذلك ليوم 29 أغسطس الجارى، وايضا عن حزمة من التيسيرات المقدمة من أكاديمية الشرطة فى هذا الصدد.

وحرصت أكاديمية الشرطة على تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، تضمنت إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

عملت الاكاديمية على طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين ويسلم عند تقديم طلب الالتحاق، وتوفير منفذين لاستخراج صحف الحالة الجنائية والقيد العائلى، وتوفير منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق، وتوفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.

اما عن شروط كلية الشرطة 2019 فهي كالتالي:

• لا بد وأن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية لأب وأم مصريين وألا يكون حاصلا على جنسية أخرى

• أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية.

• التمتع بحسن السير والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو فصل تأديبيا وبشكل نهائي من الخدمة الحكومية

• ألا يكون المتقدم متزوجا قبل التقديم ويشترط عدم الزواج أثناء سنين دراسته بالكلية، حيث يعد الطالب مفصولا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

• ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر عن (22 )عام

• طول المتقدم يجب ألا يقل عن (170)سم

• حصول الطالب على نسبة (65%) كحد أدنى للقبول في كليات الشرطة

• يشترط اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول

• أن يكون الطالب لائقا طبيا ونفسيا ويعتبر الطالب مفصولا إذا قررت الجهة الطبية عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة والقبول بكليات الشرطة 2020/2019

• يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج

• اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار