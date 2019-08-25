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الاحتلال يستولي على أراضي المواطنين لبناء وحدات استيطانية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:58 - 25 اغسطس 2019
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية ديراستيا غرب سلفيت، وقرية كفر لاقف شرق قلقيلية، لبناء وحدات استيطانية.

وذكر رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، أن سلطات الاحتلال قررت بناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم "19" في موقع خلة حفنة التابعة لأراضي ديراستيا، وحوض رقم "4" من موقع قطاين الغارة من أراضي قرية كفر لاقف، وأمهلت أصحاب الأراضي المستولى عليها فترة اعتراض لمدة 60 يوما.

وأضاف زيدان، ان الأراضي بعضها يتبع لخزينة الدولة، وبعضها ملكيات خاصة تعود لـ17 مزارعا من القريتين، مبينا أن الاحتلال يسعى لتحويل الأراضي من أحراش ومحمية طبيعية لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "كرني شومرون".

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