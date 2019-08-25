تردد قناة المجد الفضائية نايل سات 2019

ننقل لكم اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة المجد للقران الكريم، فهي تعد من القنوات التي تبث محتواها الإعلامي المتميز من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات وكذلك من خلال القمر عرب سات تحت شعار قناة المجد العامة، فالقناة تندرج تحت الإعلام الهادف صاحب الرسالة الإعلامية.

تتميز القناة بالتنوع في محتواها الذي يناسب جميع الشرائح العمرية، وتهتم القناة بالأحداث والأخبار العربية والعالمية بجانب محتواها الديني المنضبط، كما تهتم القناة بالبرامج الاجتماعية والأسرية، لذلك حظيت قناة المجد العامة بانتشار جيد بمعظم البلدان العربية.

تبث القناة محتواها من المملكة العربية السعودية، وقد انطلق البث الأول للقناة يوم 17 أغسطس 2004 والموافق غرة رجب عام 1425 هـ، وبذلك تحتفل القناة بمرور 15 عام على انطلاق بثها التجريبي، وتتميز قناة المجد بكونها قناة مجانية مفتوحة دون تشفير.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم: