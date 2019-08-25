موعد مباراة بيراميدز اليوم ضد ايتول دو كونجو في كأس الكونفدرالية 2019

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحدي جديد، وذلك عندما يلتقي بفريق إيتوال دو دو بطل الكونغو في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يستقبل ملعب الأخير كل من بيراميدز وايتوال اليوم الاحد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت كل من فلسطين والسعودية، وذلك عبر قناة "أون سبورت".

وكان فريق بيراميدز قد فاز على بطل الكونغو في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة برباعية مقابل هدف، وأشاد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو برازافيل، بروح لاعبى الفريق العالية وإصرارهم على تحقيق نتيجة الفوز على إيتوال دى كونغو.

وشدد المهندس ممدوح عيد على أن الفريق وكل أعضاء البعثة لديهم ثقة وإصرار على العودة للقاهرة بنتيجة ايجابية وحسم التأهل لدور الـ32 الأول من البطولة، ومواصلة المشوار بكل قوة والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكونفدرالية.

ومن الجدير ذكره، يعيش فريق بيراميدز في حالة معنويات مرتفعة بعد أن نجح الفريق في إقصاء النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بيراميدز في مباراة دور الـ 16 بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع النهائي محققاً الفوز الرابع على التوالي على المارد الأحمر، ويطمح فريق بيراميدز إلى استغلال الحالة المعنوية في مواصلة النتائج الإيجابية والتغلب على بطل الكونغو في مباراة الإياب.