فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين 304 شهيدا

طالب "مكافح أبو الرومي" والد أصغر شهيد محتجز جثمانه في مقابر الأرقام "نسيم أبو رومي" الشارع الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والدولية العمل على الضغط على الاحتلال لتسليم جثمان أبنه لدفنه في مقبرة العائلة في العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وتحدث والد الطفل الشهيد بكثير من الحزن والتأثر عن انتظار العائلة لتسليم الجثمان ودفنه بما يليق بالشهداء، مشيرا إلى أن العائلة قدمت قبل أربعة أيام استثناء أمام ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لتسليم جثمان أبنها دون جدوى

وقال: "لم تكتف إسرائيل بإعدامه بدم بارد من قبل كتيبة جيش كاملة، بل كانت المفاجئة لنا أنهم قاموا باحتجاز جثمانه كعقاب جماعي للشهيد وعائلته"

واستشهد الطفل نسيم أبو رومي (14) عاما بعد إطلاق النار عليه في 15 أب الجاري، عند باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك، بدعوى محاولته القيام بعملية طعن ضد أفراد من شرطة الاحتلال.

مطالبة والد الطفل الشهيد أبو الرومي جاءت خلال مؤتمر صحافي الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والكشف عن مصير المفقودين، في رام الله اليوم الأحد، للحديث عن تطورات ملف الجثامين وإطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء للعام 2019

من جهته أعلن سالم خلة، رئيس الحملة عن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء يوم الثلاثاء القادم (27 آب) التي ستكون خلال اليومين القادمين حيث ستنطلق يوم الاثنين 26\8 حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الساعة 8 مساءا بوسم: #بدنا_ولادنا #لهيب_الثلاجة، وفي يوم الثلاثاء 27\8 وقفات متزامنة في كل من مدينة غزة ونابلس ورام الله والخليل.

وقال خلة إن هذه الفعاليات ستترافق مع لقاء قريب لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم مع ممثلي وزارة الخارجية لنقاش أليه تفعيل هذه القضية دوليا مع البعثات الدبلوماسية أو على مستوى المنظمات الأهلية لبناء قوى دولية ضاغطة على الاحتلال.

وبحسب أرقام الحملة تحتجز إسرائيل حتى الأن 304 شهيدا، منهم 51 شهيدا منذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في العام 2015، و253 في مقابر الأرقام.

وتحدث في المؤتمر عيسى قراقع وزير الأسرى السابق، بصفته التطوعية في الحملة، والذي أعتبر إن هذه القضية هي أكبر قضية أنسانية تهم المجتمع الفلسطيني والعدالة الأنسانية

وقال قراقع إن إسرائيل ومن خلال تشريع قانون يتيح لها هذا الاحتجاز لأغراض تتعلق لتبادلها خلال الصفقات التي تعقد مع المقاومة، إنما تحاول نزع الشرعية عن المقاومين الفلسطينيين لنضالهم وكفاحهم ومقاومتهم للاحتلال، وتصور للعالم إن الشهداء أرهابيين.

محامي الحملة محمد أبو سنينة قال إن هذه القضية تتعارض بشكل كبير مع كل قيم القانون الدولي والإنساني، وهو ما يحتم لتوجه إلى أعلى مستويات القانون الدولي من أجل كشف ممارسات الاحتلال.

وقال أبو سنينة أن الحملة نجحت في وضع الملف على الطاولة واسترداد بعض الجثامين التي كانت محتجزة في مقابر الأرقام، حيث كان هناك توجه لدى الاحتلال بتسليم كافة الجثامين، وبعد عمليات المقاومة التي وقعت مع اندلاع انتفاضة القدس عام 2015 اتخذت حكومة الاحتلال قانونا يسمح لها باحتجاز الجثامين كنوع من العقاب الجماعي وانتقاما من الشهداء وعائلاتهم.

وأشار أبو سنينة إلى تواطء المحاكم الإسرائيلية مع هذا التوجه الانتقامي، فحتى العام 2017 كانت "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" تعتبر أن هذا الاحتجاز للجثامين غير قانوني، فلا يوجد في القوانين الإسرائيلية ما يسمح بذلك، إلا أن هناك تواطئ مع إجراءات الاحتلال بالاحتجاز.