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تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2019 على قمر النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 12:57 - 25 اغسطس 2019
تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd تردد قناة بي ان سبورت 2 المفتوحة على النايل سات bein sports hd
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ننقل لكم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت ، حيث قامت مجموعة قنوات بي ان بالإعلان عن تغيير الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات، وقد تم بالفعل تغيير تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايلسات في الأول من شهر يناير لعام 2019م.

تم التنويه من قبل الشبكة لكافة المتابعين لقناة بي إن الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي المذكور بضرورة تغيير تردد bein الإخبارية وتحديثه حتى يتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني لديه، ومن يرغب في الحصول على القناة المجانية يمكنه ذلك من خلال إدخال تردد قناة بي إن الإخبارية المرفق بالجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
2 نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3
3 نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3
 

 

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