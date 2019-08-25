تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2019 على قمر النايل سات

ننقل لكم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت ، حيث قامت مجموعة قنوات بي ان بالإعلان عن تغيير الترددات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات، وقد تم بالفعل تغيير تردد قناة bein sports الإخبارية المفتوحة نايلسات في الأول من شهر يناير لعام 2019م.

تم التنويه من قبل الشبكة لكافة المتابعين لقناة بي إن الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي المذكور بضرورة تغيير تردد bein الإخبارية وتحديثه حتى يتلاشى انقطاع خدمة البث التليفزيوني لديه، ومن يرغب في الحصول على القناة المجانية يمكنه ذلك من خلال إدخال تردد قناة بي إن الإخبارية المرفق بالجدول التالي: