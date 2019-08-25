مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد رايون سبورت بث مباشر - يلاشوت

مشاهدة مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت الرواندي اليوم بث مباشر، وذلك على ملعب نادي الهلال لاقامة مباراة لحساب إياب الدور التمهيدي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة،.

تنطلع المباراة اليوم، في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت العاصمة الخرطوم والقاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك عبر عدد من القنوات المحلية منها قناة رايون والملاعب.

يمر نادي الهلال السوداني في فترة صعبة على صعيد المشاركات الخارجية، وذلك على الرغم من تحقيقه الفوز في افتتاح الدوري المحلي، إلا أنه فشل في الانتصار على الوصل الاماراتي في البطولة العربية لكرة القدم مؤخرا، ما دفعه لإقالة مديره الفني نبيل الكوكي.

وفي سياق مختلف، ان نادي الهلال السوداني أو الهلال العاصمي هو نادي رياضي سوداني في أم درمان تأسس في 13 فبراير 1930، كما وتمارس فيه العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، ككرة القدم، السباحة، كرة اليد، بجانب كرة السلة، الملاكمة، والتنس بأنواعه المختلفة.

وتنقل مباراة الهلال السوداني مباشر اليوم ضد رايون الرواندي عبر الرابط التالي: