حقيقة وفاة البغدادي المحمودي في ليبيا

أفادت مصادر طبية محلية في ليبيا، بوفاة رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، حيث تضاربت الأنباء عن مصير رئيس الوزراء الليبي السابق.

من جهته، نفى المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي وفاة البغدادي المحمودي، مؤكداً تسليمه إلى السلطات الليبية بقرار اتخذه الوزير الأول آنذاك الباجي قائد السبسي.

وأوضح الزبيدي حكومة الباجي قائد السبسي صادقت على ترحيل البغدادي المحمودي وتم تنفيذ القرار في عهد حكومة حمادي الجبالي، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع لا دخل لها في قرار الترحيل ولم يتم استشارتها في الموضوع بل هي فقط تطبّق الأوامر، حسب تعبيره.

وشغل المحمودي، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء في ليبيا من مطلع مارس 2006 حتى أواخر أغسطس 2011، وكان يطلق على هذا المنصب حينها "أمين اللجنة الشعبية العامة". وفي أغسطس 2011، أي بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع الاحتجاجات ضد حكم القذافي في فبراير من العام ذاته، هرب البغدادي إلى تونس، حيث اعتقلته السلطات بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

وفي أواخر يوليو 2015، قضت محكمة ليبية في طرابلس بإعدام المحمودي رميا بالرصاص، إلا أن الحكم لم ينفذ، وبقي الرجل منذ ذلك الوقت رهن الاعتقال. وأصدر وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، قرارا بالإفراج عن المحمودي، لأسباب صحية، بعد توصل لجنة الإفراج الطبي إلى أن حالته الصحية تستدعي إطلاق سراحه.