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تردد القناة الهلال السوداني 2019 HD الناقلة لمباراة اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 12:38 - 25 اغسطس 2019
تردد القناة الهلال السوداني 2019 HD الناقلة لمباراة اليوم تردد القناة الهلال السوداني 2019 HD الناقلة لمباراة اليوم
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ننقل لكم اليوم عبر موقعنا، فلسطين اليوم، تردد قناة الهلال السوداني ، كما وتعتبر القناة من أهم القنوات الرياضية بالسودان، بل بالقارة السمراء جميعها، فقد استطاعت قناة الهلال في فترة وجيزة أن تكون من أهم القنوات الرياضية بالقارة الأفريقية، وذلك يرجع للمحتوى المتميز الذي تبثه القناة على مدار الساعة طوال اليوم دون انقطاع.

تقوم قناة الهلال ببث كافة مباريات الدوري السوداني، وكذلك تهتم القناة ببث العديد من الأحداث الرياضية بالقارة الأفريقية.

ومن الجدير ذكره، ان قناة الهلال السوداني استحوذت على اهتمام المواطن السوداني سواء كان يقيم على الأراضي السودانية، أو كان من المغتربين خارج الوطن، وحظيت قناة الهلال بأهميتها نظرا لكونها تتبع لأشهر وأعرق الأندية السودانية.

وتعد القناة السودانية تابعة لنادى الهلال للتربية السودانية، واكتسبت قناة الهلال شهرتها بفضل برامجها العديدة المتميزة، وتعتبر القناة باكورة الانطلاقة للإعلام الرياضي السوداني.

تردد قناة الهلال السوداني القديم على النايل سات

 القمر        التردد     معدل الترميز     الاستقطاب
  النايل سات        12688       27500    عمودي

تردد قناة الهلال السوداني الجديد على نايل سات

القمر التردد معدل الترميز
النايل سات 12207 v 27500

 

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