موعد مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت اليوم الاحد 25/8/2019

يستعد الفريق السوداني، اليوم الاحد، لاقامة مباراة ضد ورايون سبورت لحساب إياب الدور التمهيدي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة، وذلك على ملعب نادي الهلال .

تنطلع المباراة اليوم، في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت العاصمة الخرطوم والقاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك عبر عدد من القنوات المحلية منها قناة رايون والملاعب.

ومن الجدير ذكره، انه يمر نادي الهلال السوداني في فترة صعبة على صعيد المشاركات الخارجية، وذلك على الرغم من تحقيقه الفوز في افتتاح الدوري المحلي، إلا أنه فشل في الانتصار على الوصل الاماراتي في البطولة العربية لكرة القدم مؤخرا، ما دفعه لإقالة مديره الفني نبيل الكوكي.

وفي سياق مختلف، ان نادي الهلال السوداني أو الهلال العاصمي هو نادي رياضي سوداني في أم درمان تأسس في 13 فبراير 1930، كما وتمارس فيه العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، ككرة القدم، السباحة، كرة اليد، بجانب كرة السلة، الملاكمة، والتنس بأنواعه المختلفة.