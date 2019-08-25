مشاهدة مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت اليوم فى دوري أبطال افريقيا 2019

يلتقي فريق الهلال السوادني ضد رايون سبورت الرواندي، اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، في مستهل المنافسات للطرفين فى دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي الأول.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت العاصمة الخرطوم، من ملعب نادي الهلال.

يشار إلى أن مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال افريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ تقدم ميكاييل ساربونج في الدقيقة رقم عشرين للفريق الرواندي قبل أن يعدل الزعيم الهلالي عن طريق نزار حامد ناصر بعدما بست دقائق فقط.

ويمر نادي الهلال السوداني في فترة صعبة على صعيد المشاركات الخارجية، وذلك على الرغم من تحقيقه الفوز في افتتاح الدوري المحلي، إلا أنه فشل في الانتصار على الوصل الاماراتي في البطولة العربية لكرة القدم مؤخراً، ما دفعه لإقالة مديره الفني نبيل الكوكي.

وتعتبر مواجهة رايون سبورت في البطولة الافريقية المهمة الأولى للمدرب صلاح محمد آدم ولا بد له أن يفوز ويحقق نتيجة ايجابية لضمان استمراره مع الفريق بالمرحلة الحالية على أقل تقدير.

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