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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس فى الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2019/2020

  • فلسطين اليوم
  • 11:40 - 25 اغسطس 2019
موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس فى الدوري الإسباني موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس فى الدوري الإسباني
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يستعد كل من فريق برشلونة وريال بيتيس، لاقامة مباراة من الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من " الليجا"، وذلك اليوم الاحد، في ملعب "كامب نو".

تنطلق المباراة في الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، و10:00 بتوقيت السعودية، و9:00 بتوقيت القاهرة، كما وتذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتي يوسف سيف، ويدير اللقاء الحكم لويس جونزاليس.

ومن الجدير ذكره، ان بداية برشلونة هذا الموسم في الليجا ليست جيدة بعد أن خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-صفر)، وأيضا خسر ريال بيتيس مباراته الأولى أمام بلد الوليد (2-1).

كما ويمر برشلونة فترة صعبة في الوقت الراهن بسبب الإصابات التي عصفت صفوف الفريق مؤخراً، حيث سيغيب عن مباراة الغد لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، وهناك شكوك حول مشاركة ليونيل ميسي أيضاً رغم عودته للتدريبات.

ويتطلع الفريق البرشلوني للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم بعد فشله في تحقيق اللقب خلال السنوات الأربعة الماضية، خصوصاً وأنه تعرض لهزائم مذلة في الموسمين الماضيين.

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