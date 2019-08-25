رابط موقع دعم مصر تظلمات بطاقة التموين 2019

اكدت وزارة التموين المصرية، برئاسة السيد المصيلحي وزير التموين، على عمل العديد من التعديلات في منظومة الدعم للمواطن بالفترة الأخيرة.

كما وتم تحديد عدد من الضوابط للمستحقين لصرف الدعم، وذلك في المرحلة الرابعة، وقام السيد الوزير بتحديد محددات الاستبعاد من منظومة الدعم في المرحلة الرابعة وتقنين إضافة المواليد لجدد إلى البطاقات التموينية ومحاذير الإضافة.

وفي السياق نفسه، أعلن السيد وزير التموين محددات رفع الدعم عن الأفراد، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث السابقة، وبداية تنقية البطاقات للمرحلة الرابعة.

كما وتم تحديد الفئات المستحقة والفئات المستبعدة بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية في رئاسة مجلي الوزارة، في إطار تطهير منظومة الدعم:

عدم إضافة المواليد الجدد للاستفادة من بطاقة التموين في حال أصبح عدد المستفيدين في البطاقة الواحدة 4 أفراد.

يبدأ اضافة المواليد الجدد للبطاقات بعد الانتهاء التام من تنقية البطاقات، في المرحلة الرابعة، وعرض الكشوف الجديدة على مجلس الوزراء لمناقشتها الشهر المقبل، سبتمبر 2019.

في نهاية أغسطس يتم حذف الفئات الغير مستحقة للدعم، في المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات، وذلك بعد الانتهاء من فحص التظلمات.

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