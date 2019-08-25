رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8

اكد السفير القطري محمد العمادي على صرف مبلغ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة، وذلك اليوم الاحد سيبدأ الصرف، واشار الى انه سيتم تزويد عدد الاسر الى حوالى 100 الف اسم بدل 60 الف اسم.

كما وانتظر الموطنين في قطاع غزة بفارغ الصبر وصول السفير ودفع الامواال الي القطاع، وذلك من اجل تقديم المساعدة علي الاسر الفقيرة ,حيث يتم الصرف الي حوالي 60 الف عائلة مبلغ بقيمة 100 دولار علي كل عائلة بغزة.

كما وستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، حيث تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقاً لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره، ان هذه المرة السابعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.