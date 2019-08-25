موعد مباريات الدوري الاسباني 2019 - 2020

يهتم الكثير من متابعين كرة القدم للدوري الانجليزي الممتاز والذي سيقام فيه الكثير من المباريات المميزة لحساب الجولة الثالثة لموسم 2019-2020.

كما يكون الدوري الإنجليزي الممتاز على موعد مع مباراة القمة لهذا الإسبوع والتي ستجمع بين فريقي ليفربول وآرسنال في ملعب “أنفيلد” الخاص بالريدز في لقاء قد يحمل الكثير والكثير من الإثارة والتشويق.

سنقدم لكم من خلال موقعنا فلسطين اليوم، جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومواعيدها حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والقنوات الناقلة لها:

يشهد اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، مباراة نارية بين مانشستر سيتى وبورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويأتي غياب الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة، في مواجهة فريقه نظيره ريال بتيس، بسبب الإصابة التى تعرض لها ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة الفريق الكتالونى لمواجهة أرسنال وديًا.

وتشهد مواعيد مباريات اليوم الأحد، أيضًا مباراة بيراميدز ونظيره إيتوال دو كونغو الكونغولى، ضمن مباريات الدور التمهيدى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتى مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 على النحو التالي:

دورى أبطال أفريقيا

ميكيل كينيما 14:00 كانو سبورت

الدوري الإنجليزي

بورنموث 15:00 مانشستر سيتى

وولفرهامبتون 17:30 بيرنلى

توتنهام هوتسبر 17:30 نيوكاسل

الدوري الإسباني

مايوركا 17:00 ريال سوسيداد

ألافيس 17:00 إسبانيول

ديبورتيفو ليجانيس 19:00 أتلتيكو مدريد

برشلونة 21:00 ريال بتيس

الكونفيدرالية الأفريقية

إيتوال دو كونجو 16:30 بيراميدز

الدوري الإيطالي

أودينيزى 18:00 ميلان

كاليارى 20:45 بريشيا

هيلاس فيرونا 20:45 بولونيا

روما 20:45 جنوى بى

سبال 20:45 أتالانتا

سامبدوريا 20:45 لاتسيو

تورينو 20:45 ساسولو

الدوري الألماني

لايبزيج 15:30 آ. فرانكفورت

هيرتا برلين 18:00 فولفسبورج

الدوري الفرنسي

موناكو 15:00 نيم أولمبيك

ستراسبورج 17:00 رين

ب. س. جيرمان 21:00 تولوز

وتوج برشلونة بلقب الليجا في الموسم الماضي ليسجل اللقب رقم 26 في سجلات تاريخه بعد حصد 87 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 76 نقطة واحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وحدد الاتحاد الإسباني موعد انطلاق الموسم الجديد في 18 أغسطس المقبل وينتهي في 24 مايو 2020.

وأعلنت القرعة عن إقامة أول مواجهة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد خلال "ديربي مدريد" في 29 سبتمبر، وتقام مباراة العودة في 2 فبراير عام 2020، ويقام ديربي إشبيلية بين ريال بيتيس في 10 نوفمبر المقبل وتقام مباراة العودة في 15 مارس.