فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 شهر 8

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية ,قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني،"قررنا صرف الدفعة على الرغم من اجراءات حركة حماس بمنع عمل اللجنة المكلفة من الوزارة، لأننا حكومة وطنية تتحمل مسؤولياتها عن كافة المواطنين في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة".

وحذَّر مجدلاني حركة حماس من الاستمرار في اجراءاتها و"إعاقتها لعمل موظفي الوزارة الشرعيين، مهدداً "ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت حركة حماس وأجهزتها الأمنية في سياستها وإجراءاتها".

يشار إلى أن هذه الدفعة تشمل 105 آلاف أسرة منها نحو 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و 35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية(34% ) من المستفيدين.

وتبلغ قيمة هذه الدفعة نحو 125 مليون شيقل، منها نحو 94 مليون شيقل للأسر الفقيرة في قطاع غزة أي ما نسبته 75% من مجمل قيمة الدفعة.

وكانت الوزارة صرفت مخصصات الشؤون آخر مرة يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وهي الدفعة الأخيرة من متأخرات عام 2018.

وجاء الصرف بعد تأخر دام نحو ستة أشهر عن آخر دفعة العام الماضي، وكان من المفترض أن تتلقاها الأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.

رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية 2019 في غزة من هنا، في إشارة إلى أنه لم يتفعيل الرابط بعد.

رابط الفحص من هنا