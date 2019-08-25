8 أسرى يواصلون الإضراب.. والقيادي قعدان يدخل يومه الـ26 في معركته ضد السجان

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "طارق قعدان" من مدينة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الاحد ، اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ26 على التوالي ويدخل يومه الخامس في امتناعه عن شرب الماء، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان الشيخ طارق قعدان (46 عاماً) قد أعلن في ال21 من اغسطس، عن امتناعه عن شرب الماء بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.

ومن جهة اخرى يواصل 8 أسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتجديد اعتقالهم الاداري، والأسرى هم:

- الأسير طارق قعدان، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 1أغسطس / آب 2019.

- الأسير حذيفة بدر، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 1 يوليو/ تموز2019.

- الأسير أحمد غنام، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 13 يوليو/ تموز2019.

-الأسير سلطان خلف، يواصل اضرابه منذ 17يوليو/ تموز 2019.

- الأسير اسماعيل علي، يواصل اضرابه منذ 23يوليو/ تموز 2019.

- الأسير وجدي العواودة، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 28يوليو/ تموز 2019.

- الأسير ناصر الجدع، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 6أغسطس/ آب 2019.

كما يواصل الأسيرين، أنس عواد وإياد بزيغ، اضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ 17 يومًا، احتجاجًا على عزلهم الانفرادي في معتقلات "ايشل".