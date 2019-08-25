حزب الله يكشف :لم نسقط الطائرات المسيرة وردنا سيكون خلال خطاب حسن نصر الله عصراً

كشف مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف اليوم الاحد ، تفاصيل ما حدث في الضاحية الجنوبية فجر اليوم ، مبيناً ان الانفجار الذي وقع حقيقي والحزب لم يسقط اي طائرة والرد سيكون في كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عصرا.

وقال العفيفي في تفاصيل اسقاط الطائرة ، الطائرة الاولى سقطت من دون ان تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وبين عفيف ان طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها.

وأكد ان حزب الله سيرد في بشكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الامين العام للحزب السيد حسن ‎نصرالله في بلدة العين.

ويشار الى ان طائرة "إسرائيلية" مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله ، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض الأحد في أول تطور من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضح مسؤول حزب الله أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله .