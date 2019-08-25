مجدلاني: صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدًا في جميع محافظات الوطن

اعلن أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد انه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غدًا الاثنين في جميع محافظات الوطن.

يشار إلى أن الأسر الفقيرة المدرجة في برنامج الشؤون الاجتماعية، لم تتلقّ سوى دفعة واحدة من مستحقاتها لعام 2019 وذلك في 16 أيار/مايو من العام، وتم تأجيل صرف الدفعة الحالية قبل عيد الأضحى لنهاية الشهر، بسبب خلل فني حسب ما أعلنت الحكومة مطلع الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف نحو 111 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، بمبلغٍ إجماليٍ 130 مليون شيكل تقريبًا، ويتلقى المستفيدون دفعة كل 3 شهور بمبلغ حده الأقصى 1800 شيكل حسب حالة الفقر.