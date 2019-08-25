العمادي: إسرائيل وحماس غير معنيتين بالمواجهة

قال السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي ساعد في التوسط في إبرام التفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس، إن الطرفين ليس لديهما رغبة في خوض حرب على الرغم من تصاعد العنف.

وقال العمادي لوكالة رويترز خلال زيارة لغزة إن "الطرفين ملتزمان (بالهدنة) وليس لديهما أي نية للحرب بتاتا" وذلك بعد سلسلة من المواجهات على الحدود بين القطاع وإسرائيل قالت عنها الأخيرة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين فلسطينيين على الأقل حاولوا التسلل إليها.

وقال العمادي "لا يوجد نية لدى الطرفين للحرب لكن هناك قلة بالأموال والأوضاع الإنسانية سيئة... لو ارتاح الناس هنا ماليا فإن شبح الحرب سيزول بالكامل".

وضخت قطر في السنوات الماضية أكثر من مليار دولار في مشروعات إغاثة في قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. وقال العمادي إن إسرائيل وافقت على أعمال قطر في القطاع.