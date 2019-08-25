الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

شن الطيران الحربي الإسرائيلية الليلة، عدواناً على العاصمة السورية دمشق، فيما قامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي للعدو.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق قبل منتصف ليل السبت الأحد.

وتعليقاً على العدوان الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بجهد كبير أحبطنا هجوماً ضد إسرائيل"، وأضاف "إيران لا تملك حصانة في أي مكان" على حد قوله.

في هذه الأثناء أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأنباء عن غارات جوية قرب دمشق، وقال "أحبطنا هجمات لقوة القدس من الأراضي السورية".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن طائرات الجيش الاسرائيلي هاجمت أهدافاً في قرية عقربا جنوب دمشق.

وقال بيان الناطق باسم جيش الاحتلال إن "الجيش هاجم بواسطة طائرات حربية عدة أهدافٍ "إرهابية" في قرية عقربا جنوب شرق دمشق"، وأضاف "الهجوم تم ضد عناصر قوة القدس الإيرانية عملوا في الأيام الأخيرة على الإعداد لهجوم ضد أهدافٍ إسرائيلية من الأراضي السورية".

واعتبر بيان الناطق أن "الهجوم الذي أُحبط تضمّن التخطيط لإطلاق عدة طائرات مسيّرة ومسلّحة ضد أهدافٍ إسرائيلية".