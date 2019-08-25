بداية الدراسة 1441 للطلاب كم باقي على المدرسة فى السعودية

موعد بداية العام الدراسي الجديد اعلنت الوزارة التعليمية السعودية، عن التقويم الدراسي الجديد، وذلك من خلال قرار رسمي أوضحت فيه ترتيب جدولة أيام الدوام الدراسي والعطل الرسمية، في خلال هذا العام الدرسي 1441 هجريًا، وتحديد عدد أيام الدراسة.

شهدت الوزارة هذا العام العديد من الاختلافات للتقويم الدراسي، ومن ابرزها تغير موعد إختبارات الفصل الدراسي الثاني “إختبار نهاية العام الدراسي”، كما وتقرر أن يكون موعد إختبار نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر، وهو الإختبار الذي كان قبل ذلك يتم قبل شهر رمضان الكريم.

التقويم الدراسي 1440 – 1441:

التقويم الدراسي الجديد 1441:

عودة الاداريين لدوام العام الدراسي 1441 18-11-1440 | 21-7-2019 بداية الفصل الدراسي الاول 1441 2-1-1441 | 1-9-2019 اجازة اليوم الوطني 1441 24-1-1441 | 23-9-2019 اختبار الفصل الدراسي الاول 1441 25-4-1441 | 22-12-2019 بداية اجازة منتصف العام 1441 7-5-1441 | 2-1-2020 بداية الفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 | 19-1-2020 بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 | 7-5-2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 | 31-5-2020 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 | 2-6-2020 بداية اجازة نهاية العام الدراسي 1441 ستوافق يوم الخميس بتاريخ 19-10-1441 | 11-6-2020

موعد اليوم الوطني 1441 – موعد العيد الوطني السعودي 1441: