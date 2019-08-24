اهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تعادل فريق ريال مدريد الاسباني بهدف لمثله مع ضيفه ريال بلد الوليد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما سجل سيرجي جوارديولا لبلد الوليد بالدقيقة 88.

وبهذا التعادل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحل بلد الوليد ثالثاً بنفس عدد النقاط.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على طريقة لعب (4-3-3) المُعتادة، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، وفاران، وراموس، ومارسيلو، وفي الوسط كاسيميرو، وكروس، وخاميس رودريجيز، والثلاثي الهجومي بيل، وبنزيما، وإيسكو.

وعلى الجانب الآخر، لجأ سيرجيو جونزاليس المدير الفني لبلد الوليد لطريقة لعب (4-4-2) ماسيب في حراسة المرمى، أمامه ناتشو، وساليسو، وأوليفاس، ومويانو، وفي الوسط بلانو، وإيميتريو، وميتشيل، وبورو، وثنائي هجومي أونال، وجوارديولا.