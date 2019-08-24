اتحاد الشجاعية بطلا لكأس السوبر في قطاع غزة

استطاع اتحاد الشجاعية نيل لقب كأس السوبر في قطاع غزة لعام 2019 بعد انتصاره الثمين على خدمات رفح بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل (1-1) في الوقت الأصلي.

وتقدم يسار الصباحين لـ"الأخضر" الرفحي في الدقيقة (71)، قبل أن يتعادل علاء عطية لـ"المنطار" في الدقيقة (75) من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي ركلات الترجيح، أحرز لـ"المنطار" عمر العرعير، وعلاء عطية، ووسيم فرج، وأحمد الزق، وأهدر أحمد حرارة، بينما سجل لـ"الأخضر" محمود النيرب، ومعتز النحال، ومحمد حجاج، في حين أضاع حازم أبو شنب، ويسار الصباحين.