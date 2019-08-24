نقطة تحول جديدة في صفقة نيمار

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن التوتر القائم بين المهاجم البرازيلي نيمار دا سلفا وناديه باريس سان جيرمان في طريقه إلى الحل والانتهاء، وسط تكهنات بأن يضم المدير الفني توماس توخيل اللاعب صاحب الـ27 عاما، إلى تشكيلة الفريق التي تواجه تولوز، الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكشفت مصادر الصحيفة الفرنسية أن ما بين نيمار وناديه الحالي "لم يعد حربا"، في إشارة إلى احتمال بقاء اللاعب في العاصمة الفرنسية خلال الموسم الذي انطلق قبل أيام على الأقل.

ويتماشى تقرير "ليكيب" مع ما أكدته تقارير صحفية إسبانية على مدار اليومين الماضيين، من أن المفاوضات بين سان جرمان وعملاقي الدوري الإسباني لم تصل إلى شيء يذكر بخصوص انتقال نيمار إلى ريال مدريد أو برشلونة.

نيمار، الذي انتقل قبل عامين من النادي الكتالوني إلى سان جرمان في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم بتاريخها مقابل 222 مليون يورو، يتقاضى راتبا سنويا يقدر بنحو 37 مليون يورو، وهو مبلغ يصعب الحصول عليه في "كامب نو" أو "سانتياغو بيرنابيو"، بحسب الصحيفة الفرنسية.

ومع مرور الوقت، حيث تغلق سوق الانتقالات في أوروبا أبوابها في الثاني من سبتمبر المقبل، تكهنت "ليكيب" بانهيار المفاوضات بين كل الأطراف بخصوص نيمار، مشيرة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة "لا يريدان ضم لاعب يتقاضى أموالا باهظة ويتعرض إلى إصابات بشكل متكرر".