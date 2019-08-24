مصر تتصدر مجموعتها في مونديال شباب الطائرة بالعلامة الكاملة

نجح منتخب مصر لكرة الطائرة شباب، في تحقيق الفوز اليوم السبت، على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-0، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم تحت 19 سنة المقامة حالياً بتونس وتستمر حتى 30 أغسطس/آب.

وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 25-23، 25-23، 25-21 لصالح شباب الفراعنة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 نقاط ليتأهل إلى دور الـ16 من منافسات البطولة، متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري في دور ثمن النهائي، مع رابع المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب المصري حقق الفوز أمس الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة على نظيره الياباني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، كما تغلب على الأرجنتين 3-1 في الجولة الثانية، وألمانيا 3-2 في الجولة الأولى.

يشار إلى أن قائمة المنتخب تضم كلاً من: عبد العظيم مروان النجار، عبد الرحمن الحسيني، أنس محمد، كريم إبراهيم، إياد محمد، محمد العرابي، يوسف نصير، يوسف جعفر، إبراهيم رسلان، تحت قيادة المدير الفني حسن الحصري.