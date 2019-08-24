ليبرمان: إسرائيل أثبتت أنها تحت الضغط تتراجع للوراء

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق، أن حركة حماس أثبتت من خلال استخدامها أسلوب المواجهة، تتراجع إسرائيل للوراء.

وأضاف ليبرمان، لأول مرة تقوم منظمة فلسطينية بشن هجمات ضد إسرائيل وتحقق إنجازات ومال ومعدات وكهرباء وغيرها.

وأوضح ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت، سكان مستوطنات غلاف غزة أنه ليس لديها مال وميزانية لتجديد طريق 232 "طريق الدم"، في الوقت نفسه يناشد رئيس السلطة محمود عباس لتلقي ملياري شيكل لشراء الهدوء حتى 17 سبتمبر.

وتابع ليبرمان: "هناك انهيار كامل لمفهومنا الأمني، فبدلاً من التغلب على العمليات الفلسطينية، يحاولون شراء الهدوء بالكثير من المال".