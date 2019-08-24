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طالبت بتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال..

القوى تحذّر من استغلال الاحتلال لمقتل المجندة وارتكاب مستوطنينه الجرائم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:40 - 24 اغسطس 2019
مستوطنين "تعبيرية" مستوطنين "تعبيرية"
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دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، لاستنهاض العمل الشعبي، وتوسيع الانشطة الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الاسرى المضربين، والمرضى، وللعمل عبر المؤسسات الدولية الحقوقية للضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة.

وحذرت القوى في بيانها، "من استغلال سلطات الاحتلال، لمقتل مجندة من قوات الاحتلال غرب رام الله، يوم امس الجمعة، لإطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا بغطاء ودعم من حكومة الارهاب واوامر منها"، داعية لتفعيل اللجان الشعبية ولجان الحراسة، ولاقتصار استخدام الكاميرات على اغراض الحماية الشخصية، واتلافها عند الضرورة.

ودعت للمشاركة في فعاليات الحملة الوطنية لاستراد جثامين الشهداء المحتجزة، والمقررة في 27/8 الساعة 11:00 ظهرا على دوار المنارة في مدينة رام الله، واسنادا للأسيرات والاسرى ضمن اليوم الوطني لاسترداد الجثامين المحتجزة.

وطالبت القوى بضرورة تفعيل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال في كافة المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية ضد الجدار والاستيطان ايام الجمعة، والتصدي لأية نوايا عدوانية للمستوطنين، ونصرة للقدس رفضا لسياسات التطهير العرقي واستباحة المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وشددت على اهمية توسيع حملات المقاطعة المحلية، والعمل على وقف التعامل مع منتجات الاحتلال.

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