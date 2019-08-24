وصول آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام لقطاع غزة اليوم

وصلت اليوم آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد أدائهم مناسك الحج وعددهم 514 حاجاً، حيث وصلوا فجر اليوم لمطار القاهرة الدولي، ومن ثم توجهوا لمعبر رفح البري.

وكان في استقبال الدفعة الأخيرة السفير الفلسطيني دياب اللوح، ووفد من كوادر السفارة وممثلي الخطوط الجوية الفلسطينية وممثلي الأجهزة الأمنية المصرية.

وقدّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح التهاني والتبريكات لكافة الحجاج لإتمام ونجاح موسم الحج للعام الراهن، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، ومؤكداً لهم حرصه طوال موسم الحج على الاطمئنان عليهم وتأكيده على ضرورة العمل على توفير كافة سبل الراحة لهم وتيسير شؤونهم.

واستقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة كافة الرحلات الجوية من حجاج قطاع غزة على مدى الأربعة أيام الماضية وكذلك مكرمة خادم الحرمين الشريفين بعدد اجمالي ٣٣٢٧ حاج وحاجة، وأنهت السفارة كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة الحجاج من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح، وقامت بإيفاد مندوبي السفارة بصحبة الحجاج في طريق عودتهم وصولا إلى معبر رفح البري.