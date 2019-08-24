تفاصيل اعتقال الامير فيصل بن عبدالرحمن بن عبد العزيز

ضجة اعلامية كبيرة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجة كبيرة يوم الجمعة 23 أغسطس 2019، بسبب القبض على تركي الميزاني والأمير فيصل بن عبدالرحمن على خلفية وفاة الشاعر الشلاحي.

وأفادت التغريدات عبر موقع "تويتر"، بأن تركي الميزاني، تحدث مع الشاعر الشلاحي الذي قُتل وقال له أن الأمير يريده، وأنه بعدما أعلم زوجته خنقوه وذبحوه وقاموا بتزييف تقرير حول وفاته عند طبيب كما أنهم حضروا بيت عزائه في أول أيامه، قبل أن يتم القبض على الطبيب والامير أيضاً، ويجري اخراج الجثة واعادة تحليلها وسجنهم.

شعراء مقربين تحدثوا عن عدم دقة الأخبار التي تتحدث أن زميلهم الشاعر تركي الميزاني في السجن الآن، في ظل عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي من قبل السلطات المعنية في المملكة أو من عائلة الشاعر السعودي الكبير ذي الشعبية الواسعة.

يشار إلى أن حساب توتير الخاص بالشاعر تركي الميزاني لا توجد عليه أي أخبار موثوقة تؤكد صحة الخبر أو نفيه، وقد اعتبره البعض مجرد إشاعة مكذوبة لا صحة من قبل أي مصادر أمنية أو قنوات فضائية تأييد هذا الخبر

ويعتبر تركي الميزاني شاعر سعودي من هامات الشعر في الوطن العربي له قصائد مختلفة، ومعروف عنه حسن الخٌلق، والتواضع، حيث زاد عدد متابعي تركي الميزاني بشكل كبير ونطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.