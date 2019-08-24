متى تفتح المدارس في السودان 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية إلى وقت يحدد لاحقاً حسب ما نقله موقع (كيم الخرطوم).

وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم الثلاثاء المقبل.

كان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، لكن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت الاثنين مقتل 5 متظاهرين في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وفي 17 يوليو الجاري، وقع قادة المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، إعلانا سياسيا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، مما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.