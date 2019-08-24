نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الشهر الماضي عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال عبر الموقع الإلكتروني لمديريات التربية والتعليم، لافتة إلى أنه في المرحلة الأولى سوف يشمل التنسيق المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2019 / 2020.

كما واشارت الوزارة، الي ان نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 ظهرت في عدد من المدارس، كما وأصبح متاح الآن التعرف على نتيجة قبول الطفل من خلال إدخال الإسم والرقم القومي للطفل عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومعرفة هل تم قبول الطالب من عدمه في المرحلة الأولى.

ومن الجدير ذكره، ان الوزارة أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية حول ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2019 والجيزة المرحلة الأولى ، بينما تنسيق المرحلة الثانية رياض الأطفال فمن المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات مطالعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطفل.

الضغط على رياض الأطفال.

اختار المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات.

كتابة الرقم القومي للطفل

الضغط على الحصول على النتيجة

روابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الثانية: