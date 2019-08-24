نابلس: إتلاف 194 مركبة غير قانونية

أتلفت الشرطة بإسناد من الأمن الوطني أمس، 194 مركبة غير قانونية خلال مهمة لها في بيتا جنوب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية ومن خلال متابعتها لظاهرة المركبات غير القانونية، نفذت مهمة في بلدة بيتا نتج عنها اتلاف 194 سيارة غير قانونية.

وأضافت ان هذه المهمة تهدف الى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ارواحهم من التعرض للخطر جراء استخدام المركبات غير القانونية، والحد من انتشارها.

وناشدت الشرطة المواطنين عدم استخدام المركبات غير القانونية لأنها غير مؤهلة فنيا او رسميا للسير على الطرقات، مما يجعلها خطرًا على مستخدمي الطريق.